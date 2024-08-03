Удар по бомбардировщикам РФ за 1800 км от границы: в ГУР рассказали, что это дало

Результативные удары Сил обороны Украины по российской авиабазе Оленья, которая расположена в 1800 км от границы, позволило отсрочить массированный обстрел со стороны противника. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что благодаря удару по военной авиабазе РФ удалось на время задержать воздушную атаку по Украине.
"Недавно дроны достигли определенных аэродромов в Российской Федерации, в частности, до северных, до Оленьи. Там были поражены дальние бомбардировщики, и это заставило оттянуть очередные массовые удары по нам хотя бы на несколько дней", - Кирилл Буданов.видео дня
Удары ГУР по военному аэродрому Оленья в России – главные новости по теме:
Главное управление разведки Минобороны 27 июля поразило вражеский Ту-22М3 прямо на авиабазе Оленья, которая находится в 1800 км от украинской границы. Кроме того, был нанесен удар по боевым вертолетам российских оккупантов.
Поражение ТУ-22М3 бомбардировщика на авиабазе Оленья – важное достижение, поскольку у россиян нет возможности производить такие самолеты, поэтому они стараются их прятать как можно дальше, сказали в ГУР. Разведка анонсировала дальнейшие действия на территории России.
Позже в ГУР раскрыли новые детали атаки на аэродром "Оленья". Спикер ведомства Андрей Юсов уточнил, что повреждены два борта Ту-22М3. Оккупантам понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить самолеты.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
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