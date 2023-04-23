Удары по оккупантам в Севастополе, Саках и Джанкое: генерал из США об освобождении Крыма

Украина должна иметь возможность нанести удары вглубь оккупированной РФ территории, уверен Бен Ходжес.

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Бен Ходжес спрогнозировал сценарий освобождения Крыма / Фото УНИАН

Для освобождения оккупированного РФ Крыма Вооруженные силы Украины могут использовать дальнобойные системы, заявил генерал-лейтенант США в отставке бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Как подчеркнул он в интервью Radio NV, не важно, какой именно тип вооружения или боеприпасов будет использовать украинская армия. Важно дать возможность обстреливать российские военные объекты вглубь оккупированных территорий.

Военный эксперт призвал союзников предоставить Украине возможность нанести такие удары вглубь оккупированной РФ территории.

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"На самом деле я предпочитаю не говорить о конкретном виде вооружения. Скорее – о способностях; о способности Украины сделать Крым недоступным для россиян; о возможности наносить удары по Севастополю, по Сакам, по Джанкою. А чем эти удары будут нанесены — дроном Grey Eagle, ATACMS, GLSDB или Storm Shadow, — неважно. Дайте Украине возможность нанести такие удары для того, чтобы они их наносили", — добавил Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Освобождение Крыма

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", — подчеркнул Сибига.

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