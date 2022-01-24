Угроза агрессии: Данилов объяснил планы и намерения РФ

Алексей Данилов оценил российскую военную угрозу / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг стягивания Россией войск на границу Украины.

Как подчеркнул он в интервью BBC Украина, Россия пытается расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, и ей это удается.

Секретарь СНБО пояснил, что публикации западных СМИ о наращивании войск РФ на границе Украины не стали неожиданностью.

"Дело в том, что может для кого-то это будет странным, но мы наблюдаем за этой ситуацией довольно давно. Мы понимаем планы и намерения РФ, нам орать тут не надо. Нам надо спокойствие, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся", - отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что Украина готова к активным действиям РФ

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"Да, готовы. Будут ли они их проводить? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не надо делать какие-то ударения. Мы это понимаем, мы это осознаем. Мы в этом процессе находимся после первого вторжения, которое произошло в 2014 году, - с захватом наших территорий, с захватом Крыма, на что не отреагировали США и Великобритания как гаранты Будапештского меморандума. Затем началась война на территории Луганской и Донецкой областей. Сейчас эта война у нас продолжается, она продолжается уже восьмой год. И если это для политиков, которые находятся в Вашингтоне и других странах, новость, то для нас это настоящее", - резюмировал Данилов.

Читайте такжеУгроза захвата Харькова: в СБУ раскрыли вероятные сценарии агрессии РФ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.

Как подчеркнул он в интервью The Washington Post, попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.

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