Угроза массированного удара: украинцев предупредили о циничном замысле Путина

Удары РФ по Украине, вероятно, имеют военно-политическое и геополитическое значение.

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Ракетный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, скриншот из видео

Ключевые тезисы из заявления:

РФ может готовить массированный удар по Украине

Таким образом Путин психологически давит на украинцев

Цель воздушных ударов - подтолкнуть нас к переговорам на условиях РФ

13 ноября, после 73 дней перерыва, страна-агрессор Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua сказал, что этот удар, вероятно, имеет военно-политическое и геополитическое значение.

По его словам, это была "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом.

видео дня

"Путин упорно наносит удары по нашим объектам и психологически давит на украинцев. Он дерзко демонстрирует силу и показывает военный потенциал России. Но последние ракетные удары и постоянный террор "Шахедами", по моему мнению, это, прежде всего, подготовка Украины, а также наших союзников к будущим переговорам. Такое себе "воспитание" террором", - сказал он.

Он подчеркнул, что единственная цель воздушных ударов, которые наносит Путин по Украине и Киеву, это подтолкнуть нас к переговорам и "миру" на его условиях.

"Именно поэтому ракетные удары со стороны РФ не прекратятся. Я не исключаю, что они могут быть массированными, потому что такие потенциальные возможности у России, к сожалению, есть, как по ракетам, так и по дронам", - подчеркнул Романенко.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 ноября Россия снова нанесла комбинированный удар по украинским городам, на который эффективно отреагировали силы ПВО, сбив российские баллистические и крылатые ракеты, которые атаковали Киев, а также дроны. В целом Украину атаковали около 90 ударных дронов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявил, что россияне готовы к массированной атаке по Украине и накопили достаточное количество крылатых ракет. Кроме того, враг накапливает ракеты "на зиму", что подтверждает применение стратегической авиации.

Кроме того, военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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