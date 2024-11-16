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Угроза наступления 200-тысячной группировки: прогноз штурма РФ Запорожья

Алексей Тесля
16 ноября 2024, 03:34
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Российская армия активно использует авиабомбы на Запорожском направлении, говорит Владислав Селезнев.
Украинские военные, Владислав Селезнев
/ УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Главное:

  • Сил РФ недостаточно для штурма
  • Враг терроризирует и запугивает жителей Запорожья

Вероятность наступления российской армии в Запорожской области прокомментировал полковник Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Пока не вижу предпосылок к этому. 90 тысяч российской группировки явно недостаточно для того, чтобы атаковать и тем более оккупировать Запорожье", — подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.

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Вместе с тем эксперт предупредил о том, что определенные действия тактического характера по силам российской армии.

"Некоторые такие подвижки мы на фронте уже видим. Но говорить про более масштабное изменение ситуации возможно будет лишь после того, когда, например, нынешняя группировка российской армии на юге Запорожской области будет трансформирована хотя бы в двухсоттысячную", — не исключает он.

Собеседник также обратил внимание на то, что российская армия, активно используя авиабомбы, старается максимально запугать население Запорожья.

"Противник создает невыносимые условия для мирных жителей: атмосферу хаоса, неверия. Этот процесс является одним из элементов давления на высшее военно-политическое руководство Украины. Абсолютное большинство вражеских дронов, которые нам не удается уничтожить, прилетает на объекты энергораспределительных сетей, коммуникаций. Противник пытается лишить всех нас света, тепла – базовых бытовых удобств и условий", — добавил Селезнев.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит продвижение в сторону Запорожья. Продвижение РФ в сторону Запорожья также поможет подкрепить группировку, которая воюет с той стороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты планируют наступать на Запорожье. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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