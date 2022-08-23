В США ожидают ракетной атаки на Украину в ближайшие дни – Reuters

Россия планирует вскоре осуществить новые атаки на Украину / Фото УНИАН

В ближайшие дни страна-агрессор Россия может усилить атаки на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты Украины. Об этом свидетельствуют данные американской разведки.

Как пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, в США обеспокоены из-за угрозы, которая нависла над мирным населением.

"У нас есть информация о том, что Россия усиливает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары составляют для мирного населения и гражданской инфраструктуры", - сказал собеседник издания.

РФ может атаковать Украину на День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 20 августа заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрелов украинских городов в День независимости. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

Главное управление разведки Минобороны также призвало украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей и гостей столицы тщательно соблюдать требования безопасности. По сигналу воздушной тревоги сразу уходить в укрытия. В КГГА отметили, что существует риск нанесения Россией ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам. Также нужно избегать массовых скоплений людей и придерживаться требований в рамках комендантского часа.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что РФ действительно может готовить провокации на 24 августа, но в массированный обстрел Киева он не верит.

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