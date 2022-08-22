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Россия может ударить по центрам принятия решений в Киеве: в КГГА обратились к жителям столицы

22 августа 2022, 15:58

В ближайшие дни есть риск нанесения агрессором ракетно-бомбовых ударов по объектам в Киеве, по сигналу воздушной тревоги следует сразу идти в укрытия.

Киев, Украина
Жителей Киева призывают соблюдать все меры безопасности и избегать массового скопления людей / Фото Reuters

Жителям Киева на текущей неделе следует быть особо внимательными и тщательно соблюдать требования безопасности. По сигналу воздушной тревоги нужно сразу уходить в укрытия. Есть риск нанесения Россией ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам. Также нужно избегать массовых скоплений людей и придерживаться требований в рамках комендантского часа. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе КГГА в понедельник, 22 августа, предупредили киевлян о том, что на этой неделе им нужно быть особо внимательными. Следует безусловно выполнять требования безопасности и по сигналу воздушной тревоги сразу отправляться в укрытия.

Городские власти напоминают, что в этом году Украины отмечает годовщину Независимости государства в условиях военного положения и под угрозой возможных обстрелов со стороны врага. Массовых мероприятий не будет. Вражеское поведение предсказать сложно, следует готовиться к любым сценариям.

Жителей столицы предупреждают о том, что в ближайшие дни есть риск нанесения Россией ударов по центрам принятия решений в Киеве. Под угрозой военные объекты, промышленность, критическая инфраструктура и расположенные рядом жилые массивы.

"В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины", - сказали в администрации.

Людей просят при первых же сигналах тревоги сразу следовать в укрытия. Нужно избегать массовых скоплений народа и соблюдать правила комендантского часа.

"Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны при соблюдении комендантского часа! Помните: эти простые правила и меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким!" – подчеркнули в КГГА.

Угроза усиления ракетных обстрелов Украины со стороны России

Президент Владимир Зеленский 20 августа в ходе своего обращения сделал заявление о том, что Россия на этой неделе может пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Гарант сказал, что украинцам важно не поддаваться на давление врага.

Советник главы ОП Михаил Подоляк не исключил усиления Россией обстрелов городов Украины в День Независимости. Возможны удары, в том числе, и по Киеву.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина – дочь идеолога "русского мира" и одного из главных пропагандистов России Александра Дугина. Она погибла.

В России обвиняют в ее гибели Украину. Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Однако ведущие пропагандисты России, в числе которых глава холдинга RT Маргарита Симоньян, уже призвали Москву ударить по "центрам принятия решений" в Киеве.

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