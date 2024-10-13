Угроза отключений из-за снижения температуры: в Минэнерго дали однозначный ответ

Заместитель министра энергетики Николай Колесник прокомментировал вопрос о том, будут ли отключения электрической энергии в Украине на следующей неделе из-за заморозков.
Ситуация в энергетической отрасли Украины остается стабильной, несмотря на потерю значительной генерирующей мощности системами распределения в результате ударов РФ, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
Представитель Минэнерго напомнил о том, что продолжается крупнейшая ремонтная кампания при с целью стабилизации работы энергосистемы и повышения устойчивости энергосистемы.
Вместе с тем он указал на то, что не стоит ожидать новых отключений на следующей неделе в связи с ожидаемым снижением температуры воздуха.
"Энергосистема работает стабильно. Те прогнозирующие заморозки не будут потенциально протяженными. Отопительный сезон начинается, когда температура удерживается ниже 8 градусов в течение трех суток. На энергосистему влияют затяжные уменьшения температур, потому что это приводит к системному увеличению потребления, что и влияет на работу энергосистемы", - пояснил собеседник.
Колесник также добавил, что в Украине работают 9 атомных блоков что придает энергосистеме мощности и возможности покрывать возросший спрос на электроэнергию.
Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о том, что электроэнергии может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС. В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества.
Как предупреждил главный редактор Defense Express Олег Катков, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.
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