Угроза "полного разгрома" Украины: эксперт об остановке помощи США

Существенное нарушение баланса сил на фронте не в интересах Соединенных Штатов, уверен Виталий Кулик.

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Виталий Кулик оценил перспективы сотрудничества Украины с США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Часть законтрактованных поставок продолжается

Нарушение баланса сил на фронте не в интересах США

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос продолжения военной поддержки Украины со стороны США.

"Часть законтрактованных боеприпасов и техники, то есть проекты, которые были запущены ранее, продолжаются, и в некоторых моментах они независимы от усилий США: некоторые вещи там просто не могут остановить, а некоторые и не хотят останавливать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что существенное нарушение баланса сил на фронте также не в интересах Соединенных Штатов.

"Тот результат, который хотели бы получить в Вашингтоне при Трампе, не предполагает нашего полного разгрома", - говорит он.

Вместе с тем собеседник уверен в том, что поставки определенного типа вооружений продолжатся.

"Другое дело – использование возможностей для увеличения пакета, получения нового вооружения, возможность оперативного пополнения дефицитов, которые у нас возникают, например, ракет ПРО (ATACMS, Patriot и т.д.). И это существенный и критический для нас вопрос. В то же время тех ресурсов, которые мы сейчас имеем, достаточно для ведения войны без педалирования помощи со стороны США", - добавил Кулик.

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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