Угроза удара РФ: у Путина ответили на вопрос о подготовке вторжения в Украину

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о подготовке Россией вторжения в Украину.

По его словам, Москву беспочвенно обвиняют в подготовке вторжения. В эфире канала Россия 1 Пескова попросили оценить скопление военной техники и войск у границ с Украиной.

"Россия никогда первой ни на кого не нападала", — заявил Песков.

Он подчеркнул, что информация о возможном нападении России на Украину — пустое и безосновательное нагнетание напряженности, а российская сторона якобы ни для кого не представляет угрозы.

По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта на Донбассе и сохраняет приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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