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Украина готовит отмену виз для иностранцев: Зеленский назвал список стран

4 июня 2020, 17:28

Зеленский призывает развивать туристическую отрасль в Украине.

Зеленский
Зеленский призывает проводить политику зеркального безвиза / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по отмене виз для граждан ряда иностранных государств. В частности, Зеленский предлагает создать безвизовый коридор для граждан Новой Зеландии, Китая, Австралии и арабских государств.

Об этом он заявил в ходе совещания с представителями сферы туризма, сообщается на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский рассказал, что он намерен поставить задачу перед Министерством иностранных дел рассмотреть возможность смягчения визового режима для туристов, которые приезжают в Украину из КНР, Австралии, Новой Зеландии и арабских государств.

Зеленский предлагает отменить визы для граждан следующих стран

  • Китая
  • Австралии
  • Новой Зеландии
  • Арабских государств

Также гарант добавил, что Украина должна показать свою конкурентоспособность в туристической сфере и по возможности реализовывать политику зеркального безвиза.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, зимой в Великобритании заявили, что королевство пока не собирается отменять визовый режим для украинцев.

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