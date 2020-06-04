Украина готовит отмену виз для иностранцев: Зеленский назвал список стран

Зеленский призывает проводить политику зеркального безвиза / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по отмене виз для граждан ряда иностранных государств. В частности, Зеленский предлагает создать безвизовый коридор для граждан Новой Зеландии, Китая, Австралии и арабских государств.

Об этом он заявил в ходе совещания с представителями сферы туризма, сообщается на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский рассказал, что он намерен поставить задачу перед Министерством иностранных дел рассмотреть возможность смягчения визового режима для туристов, которые приезжают в Украину из КНР, Австралии, Новой Зеландии и арабских государств.

Зеленский предлагает отменить визы для граждан следующих стран

Китая

Австралии

Новой Зеландии

Арабских государств

Также гарант добавил, что Украина должна показать свою конкурентоспособность в туристической сфере и по возможности реализовывать политику зеркального безвиза.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, зимой в Великобритании заявили, что королевство пока не собирается отменять визовый режим для украинцев.