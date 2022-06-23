Украина имеет право бить ракетами по территории РФ — экс-посол США

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Украина имеет право наносить удары в ответ на ракетные обстрелы РФ из Белгорода или с Черного моря, заявил директор Евразийского центра Атлантического совета США, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, согласно международному праву, Украина может давать огневой отпор агрессии РФ.

"Украина по всем международным законам имеет право отвечать на агрессию со стороны России, в том числе и атакуя российскую территорию", - говорит дипломат.

Вместе с тем он говорит о том, что политика президента США Джо Байдена в отношении российской агрессии робкая.

"Он не хочет эскалации конфликта с Россией. Поэтому Вашингтон и настаивает на неприменении американского оружия по российской территории. Но я считаю, вы должны иметь на это право. Может быть, политика администрации в будущем изменится. Но всё же с нашими технологиями, с нашим вооружением вы можете атаковать российских солдат, наступать вплоть до российской границы", - добавил Хербст.

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Ранее сообщалось, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огняующего пакета военной помощи.

США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.

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