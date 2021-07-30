Украина может поставить воду в оккупированный Крым: Резников назвал условие

Украина перекрыла поставку воды по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало.

Как заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии Financial Time, тем самым РФ признает свое поражение.

"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", - отметил Резников.

Министр считает, что канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".

"Почему вы не подумали о воде?", - подытожил Резников.

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Прекращение водоснабжения Крыма Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.