Украина не готова на 100% к зимним ударам по энергообъектам - ОП

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы не дать оккупантам разрушить систему энергетической инфраструктуры.

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Украина не готова на 100% к зимним атакам РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДТЭК

Украина не готова на 100% к российским атакам по энергетической инфраструктуре, которые РФ, скорее всего, будет наносить зимой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

В то же время у Украины уже есть опыт и понятия того, к чему нужно готовиться.

"Не готовы сказать, что мы тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война. Но есть большой опыт в прошлом году. Есть определенные работы с точки зрения защиты инфраструктуры, как и дополнительные возможности для этого, в том числе инфраструктурные и оружейные", - сказал Подоляк. видео дня

Он добавил, что главное не допускать разрыва магистральной сети и локальных или глобальных блэкаутов. Стоит отметить, что ранее во время атак по критической инфраструктуре оккупанты концентрировали удары по трансформаторам. Все из-за того, что трансформаторы - дефицитный товар на рынке и под заказ никто не сделает ряд трансформаторов.

"Мы преимущественно готовы, но все же нашими партнерами говорим именно о дополнительных системах ПРО ... Критически важно. Мы же видим, что Россия делает на юге Украины. Для того чтобы работать, например, по ракетам "Оникс", нужны конкретные системы ПРО. Прежде всего – это SAMP/T, затем Patriot", - добавил Подоляк.

Также Украине нужны и дополнительные маломобильные системы противоракетной, противовоздушной обороны, чтобы сбивать "шахеды". В Офисе президента убеждены, что Украина сможет "достроить систему", которая будет защищать страну от "геноцидных практик РФ".

Будут ли отключать свет в Украине

Пока графики отключений света не действуют. Тем не менее графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.

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