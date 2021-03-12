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Вирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield

12 марта 2021, 15:26
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Вирусолог ответила на утверждение, что при нынешнем темпе вакцинации в Украине все закупленные дозы вакцины Covishield не успеют использовать в срок.

Вакцинация
Вакцинация от коронавируса / УНИАН

Если нынешние темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 сохранятся, то Украина успеет использовать только половину от числа закупленных доз вакцины Covishield. Поскольку, как сообщает портал Зеркало недели со ссылкой на документы о поставках, срок годности препарата заканчивается 23 июня 2021 года.

"Учитывая, что Украина получила 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти по крайней мере вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя", ‒ написали журналисты.

На данный момент средний темп вакцинации в Украине составляет около 2,4 тысячи прививок в сутки.

Как сообщает неправительственное агентство StateWatch, украинский Минздрав обратился к международной кампании Crown Agents ‒ с просьбой предоставить точные данные о дате производства и сроке годности вакцины Covishield. При этом в ведомстве отмечали ‒ в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности. Поэтому на данный момент украинская общественность не может ничего узнать об исходе переговоров.

Тем не менее известный украинский вирусолог и эпидемиолог Алла Мироненко в эксклюзивном комментарии Главреду заявила - в случае с препаратом Covishield срок его годности можно без проблем продлить еще на шесть месяцев.

"Вакцина не является опасным веществом – ее, грубо говоря, можно вылить в унитаз и это не принесет никакого вреда. Кроме того, срок годности вакцин никогда не бывает "впритык" - бывает разве что моральное устаревание вакцин, как, например, при гриппе, то есть когда вакцина остается стабильной и эффективной для выработки антител, но эти антитела уже не нужны организму. В случае с Covishield срок вакцины от коронавируса могут продлить еще на полгода и в этом не будет проблемы", - сказала она.

Однако, говорит Мироненко, такое положение вещей касается лишь т.н. "инактивированных" вакцин.

"Инактивированные вакцины, как правило, имеют запас срока годности. Но со вскрытой вакциной нужно быть осторожнее, так как при инъекциях иглу вводят внутрь флакона, из-за чего может произойти бактериальная контаминация остатков, то есть внутрь могут попасть бактерии, которые могут вызывать осложнения", - подытожила вирусолог.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Первая вакцина от коронавируса официально прибыла в Украину 23 февраля. Препарат CoviShield, который называют индийским аналогом вакцины Astra Zeneca, поступил в количестве 500 тысяч доз.
  • На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первыми в очереди на прививку от коронавируса оказались медицинские работники.
  • Позже началась вакцинация военных на Донбассе.
  • Руководитель Минздрава Максим Степанов 9 марта заявил о проблемах в процессе реализации кампании по вакцинации в Украине. В стране планировали вакцинировать 10 тысяч человек, тогда как прививку сделали только 3 тысячи
  • Президент Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации в Украине с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
новости Украины COVID-19 вакцина от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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