УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территории

19 февраля 2022, 16:46

Оккупанты сами подрывают объекты инфраструктуры и обстреливают населенные пункты, подчеркнул в штабе ООС.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России.

"Это правда, что ситуация обостряется каждый час. Последнее - это фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России, около 100 км от российско-украинской границы. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - дальше эскалировать ситуацию", - сказал Кулеба на 5-м Украинском ланче в Мюнхене в субботу.

В штабе ООС разнесли фейк РФ

В свою очередь в пресс-центре ООС подчеркнули, что украинские военные к агрессивным действиям не прибегают.

"Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют обстрелы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, штаб ООС публикует скрины новостей российских информационных агентств о прилете снаряда на территорию Ростовской области РФ якобы от украинских военных. Штаб ООС называет эти заявления фейком.

Реклама

Что известно о фейке с обстрелом территории РФ

Как известно, ранее на сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение о намерении расследовать взрыв снаряда в Ростовской области.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Якобы, по данным СМИ, "снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".

Читайте еще:

viber
новости России Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территории». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для УкраиныБудет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные перемены Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерДелаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Зачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населенияЗачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населения
17:09

Угроза "смерти" Будапештского меморандума и укор Западу: что говорил Зеленский в Мюнхене

16:55

Прогноз магнитных бурь на март 2022: опасные дни и полезные советыВидео

16:46

Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территорииВидео

16:15

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

16:12

В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской областиВидео

Реклама
16:10

"Помидоры за 79 грн, бананы за 31 грн": эксперты объяснили, почему дорожают фрукты и овощи

15:58

Наемников Вагнера перебросили в Донецк для подрыва жилых домов – разведкаВидео

15:45

Гороскоп на март 2022 года для Весов: много работы, повышение и романтическое знакомствоВидео

15:39

У Байдена пригрозили РФ мгновенными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

15:24

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

15:24

Боевики обстреляли собственные позиции на Донбассе – заявление украинских военныхВидео

15:23

Бряцанье оружием: Путин с Лукашенко под рапорт Шойгу понаблюдали за ракетными учениями

15:08

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

14:50

Угроза нападения России на Украину: Зеленский в Мюнхене встретился с Джонсоном

14:41

Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyВидео

14:41

"Записали видосик": в ОГП раскрыли постановку "эвакуационного видео" боевиковВидео

14:25

Приехали в никуда, детский плач, ни еды, ни туалетов: вывезенные жители ОРДО пожаловались на условия в РФ

14:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

13:44

"Весь Мариуполь не спал": россияне и боевики ударили из тяжелого оружия по ПриазовьюВидео

13:35

"Получит еще больше НАТО на своих границах": Столтенберг жестко предостерег РФ не лезть к УкраинеВидео

Реклама
13:22

"В Сибирь, пусть там пашут": в Ростовскую область массово свозят жителей ОРДЛО, россияне им не радыВидео

13:02

"Он в отчаянии и проигрывает на всех направлениях": Путина сравнили с крысой, загнанной в угол – СМИВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

12:57

"Зимы не будет": эксперт рассказала, чем грозит Украине изменение климатаВидео

12:41

"Сдержать Путина": Джонсон призвал мир убедить главу Кремля не нападать на УкраинуВидео

12:40

Подготовку реального наступления мы не пропустиммнение

12:12

Когда Великий пост 2022: даты, традиции, календарь питания по дням

12:09

Минские соглашения впали в агонию: Геращенко раскрыл суть "эвакуации" жителей ОРДЛО

12:02

Хлеб в Украине дорожает 3 месяца подряд: когда цена перестанет растиВидео

11:43

В России заявили, что в Ростовской области взорвался снарядВидео

11:41

89% украинцев считают, что ВСУ должны открывать ответный огонь по боевикам - опрос

11:25

Даже пробив Шуфричу, вы не добьётесь измения точки зрения его электоратамнение

11:20

Оккупанты атаковали позиции ВСУ на Донбассе: у украинской армии потериВидео

11:18

"Юра, добивай его": сеть взорвалась мемами на драку Бутусова и ШуфричаВидео

10:45

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

10:29

"Циклон из Атлантики набирает силу": украинцам рассказали, как поменяется погода до начала весныВидео

10:15

Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности: с кем встретится и что обсудят

09:44

Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять РоссияВидео

09:43

Какие вещи привлекут деньги и счастье в дом этой весной: что нужно купить уже сейчасВидео

09:40

Более 40% войск РФ на украинской границе находятся в наступательных позициях – СМИВидео

Реклама
09:10

Главари боевиков Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизациюВидео

09:03

Жена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИВидео

08:41

"Указывает на подготовку к вторжению": из ОРДЛО запретили выезжать мужчинам – омбудсменВидео

08:24

Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей УкраиныВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

08:05

Танки, вертолеты и поражение противника: ВСУ показали мощные кадры подготовки к встрече с врагомФотоВидео

08:02

Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиВидео

07:45

Обострение на Донбассе: когда же это закончитсямнение

07:34

"Воспользуемся шансом для дипломатии": у Зеленского ответили на слова Байдена о нападении РоссииВидео

07:10

"Капризный дед решил всех напугать": Казанский резко высказался о Путине и оценил, будет ли атака РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять