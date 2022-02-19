Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территории

Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России.

"Это правда, что ситуация обостряется каждый час. Последнее - это фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России, около 100 км от российско-украинской границы. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - дальше эскалировать ситуацию", - сказал Кулеба на 5-м Украинском ланче в Мюнхене в субботу.

В штабе ООС разнесли фейк РФ

В свою очередь в пресс-центре ООС подчеркнули, что украинские военные к агрессивным действиям не прибегают.

"Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют обстрелы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, штаб ООС публикует скрины новостей российских информационных агентств о прилете снаряда на территорию Ростовской области РФ якобы от украинских военных. Штаб ООС называет эти заявления фейком.

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Что известно о фейке с обстрелом территории РФ

Как известно, ранее на сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение о намерении расследовать взрыв снаряда в Ростовской области.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Якобы, по данным СМИ, "снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".

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