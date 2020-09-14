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Украина подала иск в Гаагу о казни военных под Иловайском и Дебальцево

14 сентября 2020, 00:16

Офис генпрокурора передал в международный суд пакет документов.

Мамедов
Мамедов рассказал об иске в Гаагу / фото: dumskaya.net

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина подала в Международный уголовный суд данные о расстрелах украинских военных под Иловайском и Дебальцево.

"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств о совершении российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для отхода украинских сил под Иловайском", — сказал Мамедов в интервью Радио Свобода.

В Офисе генпрокурора отметили, что переданы факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией. Речь идет о казни украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.

По словам Мамедова, в документах описана практика ведения Россией боевых действий "чужими руками". Он добавил, что украинская сторона передала в Гаагу доказательства привлечения Кремлем к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований.

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Гюндуз Мамедов высказал мнение, что аннексия Крыма Россией нанесла украинскому государству ущерб в сумме порядка одного триллиона гривен.

Офис генпрокурора Украины заявил, что более 300 украинских военных под Иловайском в августе 2014 года погибли вследствие самого масштабного прямого вторжения России.

Бывший народный депутат и экс-глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств Иловайской трагедии Андрей Сенченко заявил, что Петр Порошенко, пользуясь служебным положением на посту президента, оказывал давление на работу комиссии по расследованию.

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