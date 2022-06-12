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Украина получила тела 220 защитников Мариуполя: начинается процедура опознания

12 июня 2022, 18:20

Среди тех погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это "азовцы".

Азовсталь
Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНИАН

Во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 защитников Мариуполя, которые находились на заводе Азовсталь.

Как сообщает бывший командир полка Азов (2016-2017) Максим Жорин, в Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.

"Многие детали говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией. Уже произошло два обмена телами погибших: первый – 160:160… Во время второго обмена недавно мы смогли поменять и забрать почти 60 тел. (...) Еще почти столько же тел нужно вернуть. Еще почти столько же тел находится в Мариуполе. Сейчас идут процессы, переговоры по дальнейшему обмену и возвращению домой", - сообщил он.

Среди тех погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это "азовцы", сказал Жорин.

Есть погибшие бойцы всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять по одежде и шевронам, но чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, понадобится много времени.

"Абсолютно все тела украинских погибших (которых уже вернули – ред.) уже находятся в Киеве – и сейчас начинается очень сложная работа по опознанию тел. Большинство этих тел находятся в ужасном состоянии и зрительно опознать их невозможно", - говорит Жорин.

Жорин подчеркнул, что придется проводить сложные экспертизы, процесс идентификации может занять несколько месяцев.

По его словам, патронатная служба "Азова" пытается ускорить и облегчить работу по идентификации.

Также Жорин подчеркнул, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет всех погибших защитников.

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Защитники Мариуполя

Напомним, ранее сообщалось, что более тысячи украинских военнопленных с завода Азовсталь в Мариуполе перевезли в Россию "для проведения следственных действий". При этом в ближайшее время на территорию страны-агрессора могут перевезти еще часть украинских военнопленных из Мариуполя.

Напомним, российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача". Песню исполняют российский певец и журналист Аким Апачев, который родом из Мариуполя, вместе с малоизвестной исполнительницей Дарьей Фрей. При этом они поют на украинском языке, объясняя это тем, что якобы "забрали его себе как трофей".

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