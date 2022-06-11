Карма догнала: в Мариуполе на тракторе взорвались трое оккупантов

В Мариуполе подорвался трактор оккупантов/ Reuters

Российские захватчики продолжают разбирать завалы уничтоженных ими же домов в Мариуполе на Донетчине. Карма не замедлила, и несколько из них подорвались на собственной же взрывчатке.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что на мине подорвался российский трактор, в результате чего погибли трое оккупантов.

"Мариуполь. На территории возле бывшего супермаркета на мине подорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте", – написал Андрющенко.

Он добавил, что это новость, которую трудно назвать печальной, и подчеркнул, что возмездие неотвратимо.

Напомним, ранее сообщалось, что более тысячи украинских военнопленных с завода Азовсталь в Мариуполе перевезли в Россию "для проведения следственных действий". При этом в ближайшее время на территорию страны-агрессора могут перевезти еще часть украинских военнопленных из Мариуполя.

Напомним, российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача". Песню исполняют российский певец и журналист Аким Апачев, который родом из Мариуполя, вместе с малоизвестной исполнительницей Дарьей Фрей. При этом они поют на украинском языке, объясняя это тем, что якобы "забрали его себе как трофей".

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