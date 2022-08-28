"Украина получит преимущество на фронте": эксперт озвучил прогноз на осень

Военный эксперт озвучил прогноз на осень / Википедия, УНИАН

В октябре в Украину могут вернуться бойцы Вооруженных Сил, которые проходят стажировку в Европе.

Генштаб ВСУ может использовать как преимущество на фронте порядка 10-15 тысяч этих военнослужащих, освоивших новейшее западное вооружение, отметил в комментарии Обозревателю военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, степень противостояния на фронте ближайшей осенью во многом будет зависеть от погодных условий.

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"Полевые дороги, особенно на Херсонщине, на Донбассе размокают, поэтому доставка, логистика становится практически невозможной. Активные боевые действия практически замирают до зимы, пока все это не подмерзнет. Но ведь может подмерзнуть, а может и нет", - пояснил эксперт.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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