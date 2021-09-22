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Украина признала незаконными выборы в Госдуму РФ

22 сентября 2021, 14:21
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Страна-агрессор проводила выборы, в том числе и в оккупированном Крыму и с привлечением граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ.

Верховная Рада
Верховная Рада не признала выборы в Госдуму РФ / УНИАН

Верховная Рада Украины приняла постановление №6078 о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы России, которые состоялись 17 – 19 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 22 сентября.

За проголосовали 322 депутата. В документе украинские парламентарии признают такие выборы незаконными, а Госдуму РФ – нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования.

Рада заявляет, что Россия нарушает международное гуманитарное право – привлекает к голосованию украинцев с незаконно выданными паспортами РФ и перемещает россиян на временно оккупированные территории Украины.

Выборы в Госдуму РФ:

17-19 сентября РФ провела выборы в Государственную думу, в том числе и в оккупированном украинском Крыму. Также к выборам привлекли жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта – так Кремль пытался обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

Представители Евросоюза заявили, что выборы в российскую Государственную Думу состоялись с многочисленными нарушениями. В частности, говорят в Брюсселе, россияне делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса по поводу выборов в Госдуму РФ.

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Верховная Рада оккупированные территории Выборы в Госдуму России-2021
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