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"Крым – это Украина": в ЕС категорически не признали выборы в российскую Госдуму

20 сентября 2021, 16:56
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В частности, говорят в Брюсселе, россияне делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса по поводу выборов в Госдуму РФ.

Евросоюз, флаг
В ЕС категорически не признали выборы в российскую Госдуму / Reuters

Представители Евросоюза заявили, что выборы в российскую Государственную Думу состоялись с многочисленными нарушениями. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз верит в важность свободных и честных выборов. В то же время выборы в Государственную Думу РФ проходили в атмосфере запугивания и без признанных международных наблюдателей. По словам спикера, надежные источники сообщили о ряде нарушений во время голосования.

В частности, россияне делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса. Большое давление оказывали на оппозицию, гражданское общество активистов и правозащитников.

Кроме того, Стано говорит, что в Брюсселе не признают результаты российских выборов в захваченном РФ Крыму.

"Потому что Крым – это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах", – подчеркнул он.

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Напомним, выборы депутатов в Государственную Думу – нижнюю палату российского парламента – прошли в России 17−19 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что люди на оккупированных Россией территориях могут участвовать в выборах в Госдуму РФ при условии, если "им надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя".

По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

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