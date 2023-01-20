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Украина провела откровенный разговор с Германией о передаче танков Leopard

20 января 2023, 23:05
Резников поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине.
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 / Фото Википедия

После встречи Рамштайна министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Резников отметил, что они откровенно поговорили о поставках танков Leopard 2 Украине.

"Поздравил немецкого министра обороны Бориса Писториуса с назначением на новую должность. У нас состоялся откровенный разговор о "Леопардах-2". Продолжение следует", - написал министр Резников в Twitter.

Резников также поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине и гостеприимство в "Рамштайн".

Резников
Алексей Резников, Борис Писториус
Алексей Резников, Борис Писториус / соцсети

Встреча Рамштайн и передача танков Leopard 2 Украине

20 января в Германии на авиабазе Рамштайн прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча Рамштайна укрепит стойкость Украины, однако еще придется побороться за поставки современных танков.

По результатам заседания так и не было принято совместное решение о предоставлении Украине немецких танков Леопард.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что в Рамштайне были голоса "за" и "против" этого решения, но также пообещал пересмотреть запасы танков страны.

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