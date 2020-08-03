Поставки боевикам "Л/ДНР" оружия на Донбасс: в Минобороны сделали России предупреждение

Россия признает свою поддержку терроризма на Донбассе, если будет легально поставлять оружие боевикам - Минобороны / Фото: Министерство обороны Украины

Попытки легализации поставок военной техники и оружия Россией боевикам "Л/ДНР" приведут к тому, что Россия признает свою прямую военную агрессию в регионе и поддержку российско-террористических войск. Россияне уже 7-й год поставляют оружие боевикам.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В сообщении речь идет о том, что Россия ведет войну с Украиной с 2014 года. За все время военных действий россияне поставили боевикам 480 танков, более 900 бронемашин, около 450 пушек и гаубиц, около 300 минометов, 210 РСЗО, около 700 единиц средств ПВО, а также примерно 450 средств противотанковой обороны.

В ведомстве добавили, что все виды вооружений применяются против украинцев и были незаконно ввезены через захваченные участки границы на Донбассе.

Подчеркивается, что Россия применяет оружие не только против украинских военных, но и против мирного населения.Читайте такжеЗахват Россией Херсонской области: в разведке Украины рассказали о целях учений Кавказ-2020

Однако если Москва будет поставлять оружие боевикам на Донбассе на официальном уровне, тем самым Россия признает поддержку терроризма в Украине.

"Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - резюмировали в украинском оборонном ведомстве.

Ранее в Госдуме России заявили о том, что в случае принятия в США закона, в рамках которого Украине будут выделяться сотни миллионов долларов ежегодно на военную помощь, Москва якобы получит право официально поставлять оружие на Донбасс.