Украина вдвое сократила потребление газа: что случилось

Украинцы стали потреблять меньше газа / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Повышение температуры воздуха в Украине положительно сказалось на энергетической системе страны. За первую неделю текущего месяца потребительство газа уменьшилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в четверг, 10 февраля, в этом месяце профильное ведомство планирует пополнить запасы угля.

"Мы наблюдаем тенденцию к уменьшению потребления газа. За первую неделю февраля Украина потребила около 350 млн куб.м газа, что почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом", - отметил глава Минэнерго.

По его словам, благодаря погоде запасы угля на складах планируют пополнить на 700 тыс.тонн.

Газ в Украине

Напомним, в Украине цены на газ до конца весны вырастут на 10-20%, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. При этом эксперт не исключил рост стоимости электроэнергии на 20-30%. Главной причиной он назвал подорожание основных компонентов, которые используются для ее производства. Так, уголь, газ и другие составляющие подорожали втрое.

Также ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене. Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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