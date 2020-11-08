Укрзализныця возобновляет продажу билетов в "красные" города

В УЗ уверены, что путешествия в поездах являются более безопасными для граждан.
Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд ранее закрытых станций.
"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября возобновить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, так как компания строго придерживается противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе УЗ.
С 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:
- № 3/4 Запорожье - Ужгород
- № 10/9 Мариуполь - Киев;
- № 17/18 Харьков - Ужгород;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь - Киев;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 91/92 Львов - Киев;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- №107/108 Одесса-Ужгород;
- № 116/115 Киев - Бердянск;
- № 145/146 Киев - Измаил
- № 217/218 Киев - Рахов;
- № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).
Также, с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон. До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится согласно установленному порядку.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.