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Укрзализныця возобновляет продажу билетов в "красные" города

8 ноября 2020, 18:31

В УЗ уверены, что путешествия в поездах являются более безопасными для граждан.

Укрзализныця
УЗ начинает продажу билетов в красные города / УНИАН

Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд ранее закрытых станций.

"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября возобновить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, так как компания строго придерживается противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе УЗ.

С 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

  • № 3/4 Запорожье - Ужгород
  • № 10/9 Мариуполь - Киев;
  • № 17/18 Харьков - Ужгород;
  • №29/30 Киев-Ужгород;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 91/92 Львов - Киев;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • №107/108 Одесса-Ужгород;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 145/146 Киев - Измаил
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Также, с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон. До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится согласно установленному порядку.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
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