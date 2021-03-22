Украина накажет два десятка артистов из РФ за концерт на Керченском мосту

Крымский мост / REUTERS

22 марта Прокуратура Крыма и Севастополя объявила о том, что приняла соответствующие законные меры из-за российских артистов, которые собрались на пропагандистский концерт в честь открытия Керченского моста.

Как сообщает прокуратура Крыма и Севастополя, против всех 23 артистов, которые должны были прославлять незаконно построенный мост через Керченский пролив, открыто уголовное дело.

Под руководством прокуратуры открыли уголовное дело по факту незаконного въезда\выезда из\на оккупированный полуостров 23 российских артистов.

"Уголовное производство начато по обращению председателя ОО Евромайдан-Крым Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении.

Список российских артистов, против которых будут применяться меры опубликовало издание Страна.

Кто выступал на открытии Керченского моста

Григорий Лепс;

Пелагея;

Александр Маршал;

Денис Майданов;

Ольга Кормухина;

Александр Буйнов;

Дима Билан;

Олег Газманов;

Валерия;

группа "Градусы";

Жасмин;

Дмитрий Харатьян;

Алена Свиридова;

балет "Тодес";

Сопрано Турецкого;

Вероника Сыромля (участница музыкального шоу-конкурса "Голос. Дети 5 сезон");

артисты Кубанского казачьего хора;

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, куда выходит 13 человек.

Недавно Филипп Киркоров обещал концерт в оккупированном Крыму, а также рекламировал пропагандистский концерт в честь захвата Крыма Россией.

Напомним, что российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет. Филипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.