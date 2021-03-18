Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov/

Российский канал Россия 18 марта показывает концерт с участием звезд своей эстрады, который посвятили незаконному референдуму и аннексии Крыма в 2014 году.

Филипп Киркоров в своем Instagram анонсируя концерт пообещал, что летом отправиться на гастроли на полуостров.

"Мои друзья, 18 марта в Лужниках на Большой спортивной арене состоится большой праздничный концерт. Таких концертов в Москве уже не было год. И вот свершилось! Вместе со мной выступят самые лучшие и ваши любимые артисты. Такое пропустить, просто не позволительно! По телеканалу Россия концерт будет транслироваться на всю страну. 18 марта это очень важный день для нашей страны. Семь лет назад произошло историческое событие – Крым и Россия воссоединились. И я очень хочу, чтобы мы с вами в этот день были вместе. Я вас всех люблю и ужасно соскучился. Весной на концерт, а летом – поедем в Крым! Согласны?", - пишет он.

Пост Киркорова сразу вызвал фурор, и под ним начались баталии из-за спорного высказывания артиста. Больше всего их в теме о споре о том чей Крым. Пользователи сети начали писать, что Крым - это Украина, и с ними вступили в битву фанаты Киркорова.

В первые часы после публикации под постом было более 7 тысяч комментариев, но потом их очистили, оставив нетипичные для страницы Киркорова чуть более 500 комментариев 9 тысяч лайков. Тем не менее, некоторые комментарии, все же остались не удаленными.

Напомним, Филипп Киркоров поддерживает агрессивную политику Кремля, ему запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности. Филипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.

В ответ Филипп Киркоров пообещал через суд добиться отмены запрета, обратившись к адвокату Александру Добровинскому.

Киркоров объявил, что в этом виновен президент Украины Владимир Зеленский - его "друг", из-за бездеятельности которого якобы наказали Киркорова.

Как известно, Филипп Киркоров - народный артист Украины, и уже не раз нарушал законы Украины, гастролируя в Крыму с 2014 года.