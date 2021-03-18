УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове

18 марта 2021, 18:41

В России отмечают аннексию Крыма в 2014 году большим концертом вопреки карантину. Один из участников концерта Филипп Киркоров пообещал фанатам гастроли в Крыму и нарвался на критику.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov/

Российский канал Россия 18 марта показывает концерт с участием звезд своей эстрады, который посвятили незаконному референдуму и аннексии Крыма в 2014 году.

Филипп Киркоров в своем Instagram анонсируя концерт пообещал, что летом отправиться на гастроли на полуостров.

"Мои друзья, 18 марта в Лужниках на Большой спортивной арене состоится большой праздничный концерт. Таких концертов в Москве уже не было год. И вот свершилось! Вместе со мной выступят самые лучшие и ваши любимые артисты. Такое пропустить, просто не позволительно! По телеканалу Россия концерт будет транслироваться на всю страну. 18 марта это очень важный день для нашей страны. Семь лет назад произошло историческое событие – Крым и Россия воссоединились. И я очень хочу, чтобы мы с вами в этот день были вместе. Я вас всех люблю и ужасно соскучился. Весной на концерт, а летом – поедем в Крым! Согласны?", - пишет он.

Пост Киркорова сразу вызвал фурор, и под ним начались баталии из-за спорного высказывания артиста. Больше всего их в теме о споре о том чей Крым. Пользователи сети начали писать, что Крым - это Украина, и с ними вступили в битву фанаты Киркорова.

В первые часы после публикации под постом было более 7 тысяч комментариев, но потом их очистили, оставив нетипичные для страницы Киркорова чуть более 500 комментариев 9 тысяч лайков. Тем не менее, некоторые комментарии, все же остались не удаленными.

Напомним, Филипп Киркоров поддерживает агрессивную политику Кремля, ему запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности. Филипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.

В ответ Филипп Киркоров пообещал через суд добиться отмены запрета, обратившись к адвокату Александру Добровинскому.

Киркоров объявил, что в этом виновен президент Украины Владимир Зеленский - его "друг", из-за бездеятельности которого якобы наказали Киркорова.

Как известно, Филипп Киркоров - народный артист Украины, и уже не раз нарушал законы Украины, гастролируя в Крыму с 2014 года.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Филипп Киркоров аннексия Крыма новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентацииЛитвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Готовит новый удар: СМИ выяснили, зачем понадобилось интервью Меган МарклГотовит новый удар: СМИ выяснили, зачем понадобилось интервью Меган Маркл Слава Каминская призналась в изменах мужу во время бракаСлава Каминская призналась в изменах мужу во время брака В скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель ОбамаВ скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель Обама Дорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страныДорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страны

Последние новости

19:14
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
18:56
Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca Видео
18:55
Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе Видео
18:53
Когда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
Реклама
18:48
В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому Видео
18:41
Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове
18:41
Суд оправдал Пашинского за стрельбу в человека Видео
18:21
Убийство Маши Борисовой: стало известно о преступлениях задержанного Видео
17:51
В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр Видео
17:27
В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину Видео
17:26
Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca Видео
17:21
В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов Видео
16:52
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
16:50
В честь 20-летия Готики создатели ремейка показали новые кадры из игры Фото
16:40
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
16:25
Юлия Санина призналась, как было кататься на авто Пабло Эскобара Видео
16:25
Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами Видео
16:14
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину Видео
15:59
Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Видео
Реклама
15:48
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Видео
15:44
Откровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец
15:42
Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным мнение
15:40
В Steam проходят бесплатные выходные в одной из лучших игр 2020 года Видео
15:16
Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты Видео
15:08
В Marvel ответили на слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка
14:52
В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве Видео
14:50
Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5 Фото
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
Реклама
13:00
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице
12:59
Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде
12:58
Криворожские предприятия Метинвеста заплатили налогов на 10 млрд гривен
12:45
"Без раздражений": как правильно брить зону бикини Видео
12:35
Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт Видео
12:33
В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце" Видео
12:24
8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе Видео
12:00
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
11:41
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
11:33
Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять