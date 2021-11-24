Украина закупит лекарства от COVID-19 - Минздрав

Испытания Молнупиравира продолжаются/ MERCK

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит приобрести препараты от COVID-19 "Молнупиравир" и "PF-07321332/ритонавир" в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в Соединенных Штатах Америки или Европейском Союзе.

Закупочная организация Crown Agents провела переговоры с компаниями-производителями, по результатам которых удалось договориться о возможности бронирования для Украины этих лекарственных средств, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Минздрав постоянно ищет наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Специалисты министерства и Государственного экспертного центра постоянно следят за обновлением международных протоколов лечения, клиническими исследованиями лекарственных средств от COVID-19", - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида

По его словам, такой мониторинг чрезвычайно важен, поскольку спрос на эффективное лекарство и вакцины от навоза в мире очень высок и производители медпрепаратов могут получать заказы на них раньше времени.

Читайте такжеЭти лекарства не помогут: врач опубликовал список фуфломицинов, на которые украинцы потратили миллиарды"Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "PF-07321332/ритонавир" для лечения больных COVID-19", - сообщил Комарида.

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Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир" против Covid-19, который можно принимать дома.

"Молнупиравир" одобрен для применения у людей с коронавирусом в легкой и средней форме по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелой формы заболевания. К числу таких факторов риска относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

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