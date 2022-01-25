Украина запросила аварийную поставку электроэнергии из Беларуси

Электроэнергия / УНИАН

Укрэнерго 25 января активировала аварийную помощь украинской энергосистеме из Беларуси.

"Во вторник, 25 января, в ОЭС Украины диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10:00 до 13:00 в объеме 450 МВт/час, с 13:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00 в объеме 200 МВт/час (все – по оперативным данным)" , - говорится в сообщении пресс-службы Укрэнерго.

Оператор объединенной энергосети, государственная компания Укрэнерго, сообщила причину активации аварийных поставок электроэнергии из Беларуси и отметила, что это не связано с недостаточностью энергетики в Украине.

"Запрос аварийной помощи не связан с недостаточностью в энергосистеме резервов мощности, но необходим для экономии доступных на сегодняшний день резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в последующие периоды" , - отмечается на сайте.

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Напомним, в Украине отменили льготный тариф для потребителей, которые отапливают свои дома электроэнергией.

Как рассказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко, с 1 октября 2021 лимит месячного объема потребления в отопительный сезон в 3000 кВт·ч больше не действует для потребителей, отапливающих дома электроэнергией.

Как сообщал Главред, ранее Землянский заявил, что тарифы на газ в Украине в 2022 году могут вырасти как минимум вдвое.

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