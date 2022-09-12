Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJ

Украина попросила у Конгресса США оружие / defense.gov, Reuters

Власти Украины запросили у американского Конгресса 29 видов систем вооружения и боеприпасов для продолжения наступления в 2023 году - в этом списке значатся ракеты большой дальности ATACMS, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты издания ознакомились с документом, который наша страна направила Конгрессу США.

Среди необходимого оружия армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность которой может достигать 300 км. Однако администрация президента США Джо Байдена пока отказалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для удара по территории России и разжечь более широкий конфликт с Западом.

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В перечень требований Украины для "наступательных операций" входят 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотники, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет "Гарпун" и 2000 ракет для HIMARS.

Запросы Украины поступили, когда войска разбили оккупантов в Харьковской области.

ATACMS в зависимости от модификации способны поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км. Это класс ракет "земля-земля", они не только дальнобойные, но и высокоточные. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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