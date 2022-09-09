Контратаки ВСУ на двух направлениях: в Пентагоне заявили об успехах Украины

ВСУ контратакуют на двух направлениях / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr

Украинские силы демонстрируют признаки успеха на поле боя в двух контрнаступлениях, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в его борьбе со вторжением российских войск "столько, сколько это будет нужно", сообщает Радио Свобода.

Остин заявил об этом 9 сентября в Праге на фоне растущего количества доказательств того, что украинские войска продвинулись в Херсонской области и в районах к востоку и юго-востоку от Харькова.

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В то время, как Херсон находится в центре больших боев уже несколько недель, наступление из Харькова развернулось в течение последних нескольких дней.

"Сейчас мы видим успех в Херсоне", – сказал Остин журналистам в Праге после встречи со своим чешским коллегой Яной Черноховой.

"Мы видим определенный успех в Харькове, и это очень обнадеживает", – добавил он.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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