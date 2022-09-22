Украина знает, как победить в войне с Россией - Кулеба

Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на борьбу украинцев не повлияют псевдореферендумы и объявления президентом РФ Владимиром Путиным оккупированных украинских территорий частью России.

Глава украинского МИД отмечает, что Украина знает, как победить в войне с Россией, и добьется этого.

Глава МИД в эфире программы The Late Show на американском телеканале CBS ответил на вопрос, какое значение для морального духа украинцев имеют победы ВСУ в битвах с российскими оккупантами, в том числе победа в битве за Киев и контрнаступление на Харьковщине.

"Это доказывает не только нам, но и всему миру, что мы знаем, как победить, и мы победим", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, на борьбу украинцев не повлияют псевдореферендумы и объявления президентом РФ Владимиром Путиным оккупированных украинских территорий частью России.

"Он может организовать фиктивные референдумы. Он может провозгласить их (оккупированные украинские территории) частью Луны. Как бы то ни было, это наша земля, это наши люди. Мы отвоюем каждый квадратный метр нашей территории и мы освободим людей", — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД сказал, что если говорить о моральном духе, то наиболее вдохновляющим феноменом является моральный дух украинцев на тех территориях, которые освобождают ВСУ.

Кулеба убежден, что украинские граждане ждут освобождения на оккупированных территориях.

"И, если вы представите, что эти люди чувствуют, это заставит вас работать гораздо упорнее. Вы дипломат или солдат, вы действительно хотите уволить этих людей как можно скорее, чтобы Путин не думал об этом, или какие бы решения он не принимал", — сказал Кулеба.

Как сообщал Главред, российские пропагандистские СМИ 19 сентября писали, что коллаборанты в ЛДНР и временно оккупированной части Херсонской области выступили за скорейшее проведение референдума о присоединении к России.

Так, в "ДНР" так называемая "общественная палата" обратилась к главе "республики" Денису Пушилину и "народному совету" с просьбой немедленно провести такой "референдум".

Так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона "готовы идти на референдум" и чтобы "скорее было самоопределение".

С подобным обращением о "референдуме" выступили и в "ЛНР". В Луганске уверены, что "жители республики поддержат инициативу".

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