В Украине будут вводить третью дозу COVID-вакцины: Ляшко сегодня подпишет указ

Ляшко подпишет приказ о введении украинцам третьей дозы COVID-вакцины / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сегодня, 13 декабря, подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы вакцины от коронавируса.

Это будет не бустерная доза, а именно третья доза вакцины, рассказал министр во время брифинга.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19", – сказал Виктор Ляшко.

Отметим, что нужно различать понятие введения бустерной дозы и просто третьей дополнительной дозы вакцины. Бустерная доза предусмотрена для введения через определенный промежуток времени после двух предыдущих вакцинаций и предназначена для того, чтобы усилить иммунитет у человека, ведь со временем защита снижается.

Дополнительная доза, или же ревакцинация – это плюс одна доза к первичной схеме вакцинации для лиц, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, и для которых две дозы не так эффективны.

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Кому в Украине будут вводить третью дозу вакцины от коронавируса

Ранее в Минздраве объяснили, кому именно и при каких условиях будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19. Как рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, ее будут вводить людям по состоянию здоровья.

"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, кто имеет имуноскомпроментированные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины", – сказал Кузин.

В частности, дополнительные дозы прививки от коронавируса будут рекомендованы людям с трансплантацией органов, тем, кто постоянно принимает иммуносупрессивные препараты, и имеют иммунодефицитные состояния как первичные, так и приобретенные.

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