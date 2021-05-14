Украинцам назвали срок переоформления субсидий: куда и с чем обращаться

В Украине переоформляют жилищные субсидии / Униан

В ближайшие пять месяцев желающие получать государственную помощь по программе жилищных субсидий должны переоформить документы.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики, это необходимо сделать в связи с принятыми в мае соответствующими изменениями.

При этом в Минсоцполитики напомнили порядок переоформления жилищных субсидий для граждан.

Как и где переоформить субсидии:

за оформлением субсидии можно обратиться через уполномоченных лиц территориальных общин и ЦПАУ;

субсидию можно переоформить в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты райгосадминистраций или исполнительных органов городских советов;

для переоформления субсидии отправить заполненные бланки можно по почте в адрес органа соцзащиты или оформить субсидию через электронный сервис на сайте Минсоцполитики;

бланки заявления и декларации можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или направления по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам Центра предоставления административных услуг.

При этом министерство призывает не создавать массовых скоплений в местах подачи документов, поскольку субсидия всем домохозяйствам, подавшим заявки в мае-сентябре 2021 года, будет назначена с мая 2021 года.

"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства, не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021, будет начислена начиная с мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причины

Жилищные субсидии в Украине: