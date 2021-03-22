Украинцам намекнули на повышение тарифов на воду и назвали причину

Услуги водоканалов в Украине недооценены, заявила Ольга Бабий.
В Украине стоимость услуги водоканалов по водоснабжению и водоотведению должны быть скорректированы с учетом инвестиционной составляющей, заявила член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.
Как подчеркнула она в ходе круглого стола, посвященного Дню воды, который транслировался в Facebook ассоциации Укрводканалэкология, это связано с тем, что услуги водоканалов в Украине недооценены.
"Я считаю, что на сегодня эта услуга недооценена, и эта услуга должна быть, как минимум, скорректирована на объем инвестиций. Взвешенный, постепенный объем инвестиций, до момента применения стимулирующего тарифообразования, что позволит предприятию инвестировать средства прозрачно и ответственно, а также обеспечить надлежащий уровень предоставленной услуги", - сказала член НКРЭКУ.
При этом Бабий также заявила, что затраты украинцев на водоснабжение и водоотвод в два раза ниже, чем в Европе, и не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйства.
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Повышение тарифов в Украине:
- В НКРЭКУ предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине еще в конце ноября. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду должна вырасти в среднем на 20%.
- Опубликованы новые газовые тарифы на 2021 год. НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов.