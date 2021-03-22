Украинцам намекнули на повышение тарифов на воду и назвали причину

Тарифі на водоснабжение в Украине скорректируют / УНИАН

В Украине стоимость услуги водоканалов по водоснабжению и водоотведению должны быть скорректированы с учетом инвестиционной составляющей, заявила член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

Как подчеркнула она в ходе круглого стола, посвященного Дню воды, который транслировался в Facebook ассоциации Укрводканалэкология, это связано с тем, что услуги водоканалов в Украине недооценены.

"Я считаю, что на сегодня эта услуга недооценена, и эта услуга должна быть, как минимум, скорректирована на объем инвестиций. Взвешенный, постепенный объем инвестиций, до момента применения стимулирующего тарифообразования, что позволит предприятию инвестировать средства прозрачно и ответственно, а также обеспечить надлежащий уровень предоставленной услуги", - сказала член НКРЭКУ.

При этом Бабий также заявила, что затраты украинцев на водоснабжение и водоотвод в два раза ниже, чем в Европе, и не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйства.

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Повышение тарифов в Украине: