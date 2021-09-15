Украинцам разрешили учиться вождению онлайн: как будет работать новшество

С помощью Интернета также можно будет "заказать" удостоверение / hyser.com.ua

Кабинет министров Украины разрешил преподавать теоретическую часть для будущих водителей в формате онлайн.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционное образование касательно как подготовки водителей с помощью Единой информационной системы МВД, так и касательно возможности получения через электронный кабинет водителя удостоверения водителя с использованием средств почтовой связи",- передает слова главы МВД Дениса Монастырского "РБК Украина".

Читайте такжеУкраинка получила первые водительские права в 79 летТаким образом, автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей рассчитано на группу, в состав которой может войти только 10 человек.

Ранее мы писали, что 15 сентября Кабинет министров утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Бюджет рассчитан на действующей налоговой базе. Как отметил на заседании министр финансов Сергей Марченко, проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Также сообщалось, что 13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.