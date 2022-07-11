Украинцам закроют вольный доступ к антибиотикам: как теперь купить лекарство в аптеке

В Украине изменят правила покупки антибиотиков / УНИАН

С августа в Украине станет не так просто купить в аптеке антибиотики - для этого потребуется получить от врача электронный рецепт, сообщает МОЗ Украины.

Выписывание таких рецептов станет первым шагом в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.

"Регулирование отпуска антибиотиков путем введения электронного рецепта - одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам", - говорится в сообщении.

В МОЗ также обратили внимание на то, что это новое правило заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ).

В том случае, если больница или поликлиника, куда обратился пациент, не подключена к ЭСЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Как получить электронный рецепт

Электронный рецепт запросто можно будет взять у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Купить лекарство по этому рецепту можно в любой аптеке своего города.

Как купить лекарство по электронному рецепту

Чтобы приобрести необходимый препарат достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения

До конца нынешнего года будет длится переходной период в прожаде лекартв по электронным рецептам - в течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСЗ.

В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине ожидается увеличение количества случаев рака, выявленных на поздних стадиях из-за того, что украинцы стали реже посещать врачей с профилактической целью. Причина этого - вторжение России.

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