Последствия войны: Ляшко предупредил о проблемах с онкологией

Ляшко рассказал о проблеме, которую провоцирует война / УНИАН

В Украине ожидается увеличение количества случаев рака, выявленных на поздних стадиях из-за того, что украинцы стали реже посещать врачей с профилактической целью. Причина этого - вторжение России, говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Украине каждый год примерно 140 тысяч украинцев узнают об онкодиагнозе. Поэтому ранняя диагностика остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий (ПМГ).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что за 2 года пандемии и уже 104 дня полномасштабной войны существенно снизилось количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью.

"Как следствие, мы будем иметь рост онкологических болезней, выявленных на более поздних стадиях, что в значительной степени будет влиять на эффективность и продолжительность лечения. Также необходимо учитывать и влияние войны на состояние психического здоровья, в результате которого отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции", - сказал он.

Минздрав рекомендует всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и посетить врача с целью профилактики заболеваний.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут перейти к широкомасштабной контрнаступательной военной операции из-за нехватки военной техники. У российских оккупантов преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армии Украины для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танков и тысячах беспилотников. Также следует сформировать шесть бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские войска серьезно уступают в артиллерийской мощи российской армии на Донбассе. Без поставок нужного количества вооружений Украине сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

Читайте также: