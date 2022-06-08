"Не должны оставить эту войну в наследство": офицер ВСУ мощно обратился к украинцам

Боец ВСУ обратился к украинцам с призывом / УНИАН

Украинцы должны поставить жирную точку в войне с Россией, закончив ее победой над рашистами, чтобы последующие поколения не получили войну "в наследство", а жили в мире и безопасности в свободной стране. На пути к этому ничто не должно нас остановить.

С таким призывом обратился к украинцам офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, военный эксперт Юрий Кочевенко в Twitter своими мыслями.

Кочевенко отметил, что сегодня на фронт идут 18-летние молодые люди, чтобы защищать Украину от российских фашистов. Они вынуждены идти воевать, поскольку война, которая началась в 2014 году, не была закончена за все это время.

"И выходит, что мы передали ее в наследство уже следующему поколению. И вот это мнение не дает мне покоя. Я не хочу, чтобы мы это передавали по наследству еще дальше. Я не хочу, чтобы мои дети должны заканчивать то, что я не закончил. То, что мы все не закончили", – отметил защитник.

Часто, думаю, що не ми не повинні залишити війну у спадок наступним поколінням.

Ми маємо закінчити перемогою України. Поставити жирну крапку. Щоб наші діти жили в мирі та безпеці у вільній країні. Ніщо не повинно нас зупинити.

Вірте в #ЗСУ ?? Переможемо! ??#95ОДШБр#ДШВpic.twitter.com/aZC4uytZs3 — Yurii Kochevenko (@Kochevenko) June 8, 2022

Поэтому, несмотря на то, как бы ни было сейчас трудно, украинцы должны приложить все усилия, чтобы выгнать захватчиков со своей земли.

"Чтобы закончить эту войну окончательно. Чтобы Украина была свободной, чтобы наши дети росли счастливые, здоровые, а главное в безопасности. Я лично приложу к этому все, что будет в моей силе. И вы. А главное верьте в себя, верьте в свои силы, верьте в ВСУ, верьте в Украину. Мы победим!", – призвал Юрий Кочевенко.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут перейти к широкомасштабной контрнаступательной военной операции из-за нехватки военной техники. У российских оккупантов преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армии Украины для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танков и тысячах беспилотников. Также следует сформировать шесть бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские войска серьезно уступают в артиллерийской мощи российской армии на Донбассе. Без поставок нужного количества вооружений Украине сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

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