Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении ВСУ

На фоне признания Россией "ЛДНР", в ВСУ призвали украинцев не распространять информацию о передвижении войск.
Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете, говорится в обращении 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
"Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины", - говорится в обращении.
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".
Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.
Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.
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