Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении ВСУ

Украинцев призвали не распространять информации о передвижении ВСУ / Фото Reuters

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете, говорится в обращении 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

"Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины", - говорится в обращении.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: