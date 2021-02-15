УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой

15 февраля 2021, 20:43

В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что наша страна получила разрешение на вылет самолета, который застрял в Африке.

самолет
Украинцам разрешили вылететь из Занзибара / Reuters

Сегодня вечером стало известно, что Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в понедельник, 15 февраля.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", – рассказал министр.

Также недавно стало известно, что в числе застрявших на Занзибаре 180 украинцев оказалась и Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки, сообщает Сегодня.

Вместе с мужем - главой ГМСУ Максимом Соколюком - она прилетела отдыхать на Занзибар еще 31 января и планировала вернуться домой 13 февраля.

Последние три дня украинских туристов расселяли в хостелы, но лишь на несколько часов. Многие ночевали где придется.

"Поселили только 90 человек в хостел, а все остальные спали в автобусе или же на улице в отеле. Завтра должны выслать самолет с запчастями и людьми, которые будут чинить этот самолет. Они прилетают рейсовым самолетом, на который нас не пускают, потому что на него уже очередь из 190 человек, которые тоже должны вылетать", – говорит девушка.

Другая застрявшая на Занзибаре туристка из Украины Наталья Шевченко рассказала, что люди за эти дни очень устали.

"Нас, в принципе, кормят, но мы за эти трое суток просто устали. Мы и морально, и физически истощены. У нас есть люди, которые нуждаются в лекарствах от сердца, с нами дети. И у нас остались дома дела, обязанности, и мы должны вернуться домой", - рассказала она.

Украинцы застряли в Занзибаре - о чем ранее писал Главред:

  • Около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар. Над проблемой работают Министерство иностранных дел, туристический оператор и перевозчик.
  • Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.
  • Также в компании отметили, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

Африка МИД Украины самолет Боинг Владислав Криклий новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнегоОбвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и ХомчакаЗеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиковВ "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу КрымаГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о ДонбассеГлаварь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе
Следующий материал

Последние новости

20:43
Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой
20:42
Венгерский еврокомиссар упорно требовал от Украины закрыть Миротворец - СМИ Видео
20:22
Игры для двоих: 10 увлекательных мобильных игр на Android и iPhone
20:10
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
20:05
Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев Видео
Реклама
20:02
Снегопады продолжаются: на каких дорогах до сих пор ограничено движение Видео
19:56
Как побороть ревность в отношениях: полезные лайфхаки Видео
19:36
Психолог назвала главный вопрос, который молодожены должны обсудить перед свадьбой Видео
19:32
В Минздраве поведали, от чего чаще всего умирают украинцы Видео
19:18
ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина Видео
19:07
У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма Видео
19:05
"Условие МВФ": в Минюсте раскрыли детали законопроекта об увольнении Сытника Видео
18:59
Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска
18:56
Менструальные циклы и луна: есть ли связь Видео
18:54
Появились новые подробности грядущего хоррора от создателя Silent Hill Фото
18:40
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
18:18
В Clubhouse забанили Владимира Соловьева Видео
18:02
В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России Видео
18:01
Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации Видео
17:47
4A Games представила расширенное издание Metro Exodus для ПК
Реклама
17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт Видео
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
Реклама
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять