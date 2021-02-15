Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой

В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что наша страна получила разрешение на вылет самолета, который застрял в Африке.
Сегодня вечером стало известно, что Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в понедельник, 15 февраля.
"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", – рассказал министр.
Также недавно стало известно, что в числе застрявших на Занзибаре 180 украинцев оказалась и Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки, сообщает Сегодня.
Вместе с мужем - главой ГМСУ Максимом Соколюком - она прилетела отдыхать на Занзибар еще 31 января и планировала вернуться домой 13 февраля.
Последние три дня украинских туристов расселяли в хостелы, но лишь на несколько часов. Многие ночевали где придется.
"Поселили только 90 человек в хостел, а все остальные спали в автобусе или же на улице в отеле. Завтра должны выслать самолет с запчастями и людьми, которые будут чинить этот самолет. Они прилетают рейсовым самолетом, на который нас не пускают, потому что на него уже очередь из 190 человек, которые тоже должны вылетать", – говорит девушка.
Другая застрявшая на Занзибаре туристка из Украины Наталья Шевченко рассказала, что люди за эти дни очень устали.
"Нас, в принципе, кормят, но мы за эти трое суток просто устали. Мы и морально, и физически истощены. У нас есть люди, которые нуждаются в лекарствах от сердца, с нами дети. И у нас остались дома дела, обязанности, и мы должны вернуться домой", - рассказала она.
Украинцы застряли в Занзибаре - о чем ранее писал Главред:
- Около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар. Над проблемой работают Министерство иностранных дел, туристический оператор и перевозчик.
- Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.
- Также в компании отметили, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.