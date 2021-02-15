Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой

Украинцам разрешили вылететь из Занзибара / Reuters

Сегодня вечером стало известно, что Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в понедельник, 15 февраля.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", – рассказал министр.

Также недавно стало известно, что в числе застрявших на Занзибаре 180 украинцев оказалась и Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки, сообщает Сегодня.

Вместе с мужем - главой ГМСУ Максимом Соколюком - она прилетела отдыхать на Занзибар еще 31 января и планировала вернуться домой 13 февраля.

Последние три дня украинских туристов расселяли в хостелы, но лишь на несколько часов. Многие ночевали где придется.

"Поселили только 90 человек в хостел, а все остальные спали в автобусе или же на улице в отеле. Завтра должны выслать самолет с запчастями и людьми, которые будут чинить этот самолет. Они прилетают рейсовым самолетом, на который нас не пускают, потому что на него уже очередь из 190 человек, которые тоже должны вылетать", – говорит девушка.

Другая застрявшая на Занзибаре туристка из Украины Наталья Шевченко рассказала, что люди за эти дни очень устали.

"Нас, в принципе, кормят, но мы за эти трое суток просто устали. Мы и морально, и физически истощены. У нас есть люди, которые нуждаются в лекарствах от сердца, с нами дети. И у нас остались дома дела, обязанности, и мы должны вернуться домой", - рассказала она.

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