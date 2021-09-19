Украинцев ждут дополнительные выходные: когда будем отдыхать

Календарь выходных и праздников / ua.depositphotos.com

В следующем году украинцев ждут затяжные выходные. Как обещают в правительстве, будем отдыхать два раза по четыре дня. Правда отрабатывать несколько дней придется по субботам.

Как рассказали на заседании Кабинета министров, длинные выходные нас ждут во время празднования 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины.

Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому понедельник также будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе.

Таким образом отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).

Кроме того, во время празднования Дня независимости Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Его планируется отмечать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

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Если Верховная Рада поддержит законопроект, в Украине появится еще один дополнительный день для отдыха - в июле.

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