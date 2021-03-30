Украинцы имеют право на бесплатные стоматологические услуги - список

Пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур.
С 1 апреля в нашей стране заработает обновленная программа медицинских гарантий в части предоставления стоматологических услуг гражданам, которые были выделены в отдельный амбулаторный пакет, сообщает пресс-служба Национальной системы здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования.
"Хочу подчеркнуть, что в условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения рациональным является тратить ресурсы только на самых необходимые стоматологические услуги", - объяснил начальник НСЗУ Андрей Виленский.
Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.
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"Прогнозируя количество услуг, которое учреждение сможет предоставить в следующем году, мы также предусмотрели коэффициенты, которые учитывают карантинные ограничения", - добавил Виленский.
Что входит в перечень бесплатных стоматологических услуг:
- первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья;
- ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;
- оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирование)
- инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;
- организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет;
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.
Скандал в Ровно:
- В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
- На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
- На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
- На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.