"Украинцы - недобитое зло": пленный комбат РФ Шайтан оказался "звездой" росТВ

Пленного командира оккупантов зовут Тимур Абдурахманов, ему 33 года и он родом из Дагестана, позывной "Шайтан".

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Тимур Абдурахманов (в центре) попал в плен ВСУ / t.me/SlipioCkUa

Стали известны новые детали о захваченном в плен командире батальона российских оккупантов "Алга" 72-й бригады РФ в Андреевке Донецкой области.

Пленного командира оккупантов зовут Тимур Абдурахманов, ему 33 года, и он из Дагестана, позывной "Шайтан". Об этом рассказал командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук.

При этом ранее росСМИ публиковали пропагандистское видео с "Шайтаном", где он называет украинцев "злом, которое деды не добили".

видео дня

"Мы говорили о трех ликвидированных комбатах... по сути и не соврали. "Медведь" и "Авангард" действительно были задушевные, а "Шайтан" попал к нам в плен", - рассказывает Кухарчук.

По его словам, в июле месяце, когда 2-я рота штурмовала одну из лесополос у Андреевки, в стрелковом бою украинскими бойцами был ликвидирован командир 85 бригады из РФ.

"Мне хотелось бы написать что в России дела совсем плохи, если у них комбаты и комбриги щурятся от стрельбы, но... хочу напомнить вам что мы воюем с одной из сильнейших армий мира и каждая удачная операция дается нам не простой ценой", - добавил Кухарчук.

Тимур Абдурахманов был "звездой" на росТВ / Скриншот

Ранее сообщалось, что пленный российский комбат раскололся на допросе. В ходе допроса пленный оккупант рассказал, что около 120 российских военных из его подразделения сбежали с позиций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

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