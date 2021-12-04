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Украинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19

4 декабря 2021, 16:26
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Приказ Минздрава вступает в силу с 9 декабря.

вакцинация
Вакцинация станет обязательной для ряда профессий в Украине / УНИАН

Представителей профессий, попавших в список обязательных для вакцинации против COVID-19, но уклоняющихся от прививок, могут отстранить от работы до окончания карантина.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера.

"Период отстранения может быть до завершения карантинных мер", – сказал он.

В то же время Дегнера подчеркнул, что уклонение от вакцинации ни в коем случае не является основанием для увольнения работника.

Читайте такжеТысячу за вакцинацию придется вернуть: в каком случае "сгорает" тысяча от Зеленского"То есть если человек будет уволен на основании того, что он отказывается вакцинироваться, то такой человек должен обратиться в Государственную службу по вопросам труда, инспекторы труда тогда будут предпринимать соответствующие меры к такому работодателю. Кроме того, такой человек может обратиться в суд для возобновления на работе", - сказал он.

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Невакцинирован - отстранен от работы: список профессий

В Украине с 9 декабря этого года вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны обязательно привиться против коронавирусной инфекции.

Согласно документу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Что будет с зарплатой?

В случае отстранения от работы зарплата за таким сотрудником сохраняться не будет и стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже нельзя. Отмечается, что без работы они будут сидеть, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени переведут на вакцинированных коллег, которым за это будут доплачивать.

Больничные при отстранении от работы из-за отказа от вакцинации также не будут оплачиваться.

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Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация коронавирус
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