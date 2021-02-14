Украинцы погибают от переохлаждения, есть госпитализированные

В Украине развернули сеть пунктов обогрева / dsns.gov.ua

За минувшие сутки один житель Львовской области умер от переохлаждения, еще двое госпитализированы.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, в реанимационное отделение Золочевской районной больницы в тяжелом состоянии поступил житель Золочева, 1951 г.р., с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей".

"В дальнейшем потерпевший умер в реанимационном отделении больницы", – указано в сообщении.

Также 13 февраля в Новояричевскую больницу доставили двух жителей села Новосилки Львовского района с обморожениями пальцев рук второй-четвертой степени.

В Харькове Иван Олашин, который 11 февраля ушел из дома на улице Архангельской в районе Новой Баварии, найден мертвым, сообщает SQ.

По информации волонтеров, тело было обнаружено в Песочине. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение – мужчина замерз.

Ивану Олашину было 70 лет. Он страдал потерей памяти.

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева. С начала непогоды была оказана помощь более 350 лицам.

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Кроме того, для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 10 человек и 6 единиц техники.

В ГСЧС добавили, что один из двух заблудившихся в районе г. Гемба туристов найден, поиски его товарища продолжаются.

"14 февраля в 11: 25 одной из групп спасателей в районе г. Магура-Жиде найден один из заблудившихся в районе г. Гемба туристов. Состояние его здоровья удовлетворительное. Поиски другого продолжаются", - говорится в сообщении.

В район поиска кроме наземных групп в воздух поднят вертолет МИ-8, который обследует местность.

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