В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях

Для расчистки дорог от ГСЧС привлечено более 2,7 тысяч человек и 2 140 единиц техники.
По состоянию на вечер пятницы, 12 февраля, из-за сильных снегопадов в нашей стране остаются закрытыми для грузовиков пять дорог в Волынской и Ивано-Франковской областях.
В Волынской области действуют ограничения на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи), сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укравтодор в пятницу, 12 февраля.
В Ивано-Франковской области действуют ограничения на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.Коломыя – г.Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.Снятин - г.Городенка).
Для расчистки дорог от ГСЧС привлечено более 2,7 тысяч человек и 2 140 единиц техники.
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На данный момент наблюдается небольшой снег в Тернопольской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Херсонской областях. В Донецкой области - местами небольшой снег с дождем.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- Синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине 12 февраля будет ветреной и по-прежнему снежной. При этом начинает снижаться температура воздуха.
- "Арктический холод" начнет затекать в Украину с запада : в западных областях ожидается 12-14 градусов мороза, на Закарпатье – до 8 градусов ниже нуля.
- На востоке Украины еще будет тепло – до 6 градусов тепла в дневное время. Аналогичная температура в Запорожской области и в Крыму.
- На севере и в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается около 4-10 градусов мороза, местами – до 12 градусов ниже нуля. В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях будет от 0 до 3 градусов мороза.