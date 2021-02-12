В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях

В Украине заблокировано несколько дорог

По состоянию на вечер пятницы, 12 февраля, из-за сильных снегопадов в нашей стране остаются закрытыми для грузовиков пять дорог в Волынской и Ивано-Франковской областях.

В Волынской области действуют ограничения на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи), сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укравтодор в пятницу, 12 февраля.

В Ивано-Франковской области действуют ограничения на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.Коломыя – г.Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.Снятин - г.Городенка).

Для расчистки дорог от ГСЧС привлечено более 2,7 тысяч человек и 2 140 единиц техники.

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На данный момент наблюдается небольшой снег в Тернопольской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Херсонской областях. В Донецкой области - местами небольшой снег с дождем.

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