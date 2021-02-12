Пока что -16: синоптик сказала, когда в Украине отступят холода

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные и назвала дату, когда потеплеет в Украине.
Морозы в Украине усиливаются. Погода на выходных, 13-14 февраля 2021, будет уже без снегопадов и ледяных дождей – зато холода крепчают, рассказала синоптик Наталья Диденко.
В отдельных районах страны в ближайшие дни еще возможны несущественные осадки, но серьезных снегопадов пока не будет, подчеркнула Диденко. При этом на дорогах сохраняется гололедица.
Термометры ночью покажут от 10 до 16 градусов мороза, днем – от 5 до 11 градусов мороза. Теплее всего будет в Крыму и на Закарпатье: тут днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Читайте такжеНе скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в КиевеПогода в Киеве на выходных, 13-14 февраля 2021, тоже будет холодной: ночью – до 14 градусов мороза, а днем – около 7-10 градусов ниже нуля. Местами возможен небольшой снег. На дорогах и тротуарах скользко.
"На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля", – резюмировала синоптик.
Погода в Украине: новости
- В Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозов. Резкое похолодание может объясняться глобальными изменениями климата, подчеркнул Николай Кульбида.
- Украинцев предупредили о затяжных холодах. В начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет только в мае, говорит Леонид Горбань.
- Синоптик назвала дату потепления в Украине. По словам синоптика, потепление принесет с собой незначительную оттепель.