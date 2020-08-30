Украинцы покидают курорты: дорогу с Азовского моря сковала пробка

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В воскресенье, 30 августа, на трассе под Кирилловкой Запорожской области образовалась гигантская пробка и те, кто последние выходные лета решил провести на берегу Азовского моря, не смогли без приключений вернуться домой.

Как информирует местное издание РИА Мелитополь, слишком много украинцев в эти дни заканчивают свой отдых на море и возвращаются к повседневной жизни, что спровоцировало транспортный коллапс.

По словам очевидцев, огромная пробка около Кирилловки растянулась на несколько километров. Также автомобили часами стояли в селе Лиманском.

Отметим, что конец августа для бизнесменов на Азовском море – это конец сезона. Поэтому курортные поселки покидают не только курортники, но и предприниматели, которые вывозят оборудование и персонал.

"Зрелище печальное - ведь сегодняшняя пробка является верным признаком окончания лета 2020 года", - пишут в сети.

Туристы отмечают, что инфраструктура курортных поселков на Азовском море уже ощутила завершение сезона, количество магазинов и кафе значительно уменьшилось.

Напомним, в Закарпатской области на реке Боржава спасатели активным образом занимаются очисткой речных вод от мусора, поскольку водоем находится в критическом состоянии.